Aos 15 anos, volante de Miranda se destaca na base do Sport e já treina com profissionais

O volante Lucas Vinícius, promessa de Mato Grosso do Sul que vem chamando a atenção no Sport / Arquivo pessoal/Cedida ao O Pantaneiro

Treinar ao lado do elenco profissional do Sport Club do Recife já não é mais uma novidade para o volante Lucas Vinícius, de apenas 15 anos. Natural de Miranda, o atleta é considerado uma das grandes promessas da base do clube pernambucano e já foi chamado duas vezes para integrar as atividades com o time principal.

O jovem iniciou sua trajetória no futebol aos 11 anos, quando foi identificado pelo observador técnico Ketson Aguiar. Após um período de preparação, Lucas foi levado para o União Cacoalense, de Rondônia, clube que posteriormente negociou o jogador com o Sport - com a assinatura de um contrato de três anos.

Mesmo ainda integrando a equipe sub-17, o mirandense já teve a oportunidade de treinar ao lado dos atletas profissionais, experiência considerada importante para o desenvolvimento da carreira.

Ketson relembrou o início da trajetória do volante e destacou o potencial que enxergou no atleta ainda aos 11 anos.

"Um menino que mora no bairro Mutirão, não tem casa própria e foi criado pela mãe, pelo avô e pela avó. Com 11 anos eu selecionei ele, comecei a trabalhar e levei para fazer avaliações. Depois, o trouxe para o União Cacoalense, onde trabalho como observador. O clube negociou o Lucas com o Sport, onde ele assinou contrato de três anos".

O observador técnico também ressaltou o significado da conquista para o jovem mirandense.

"Hoje, com apenas 15 anos, ele já subiu duas vezes para treinar no profissional. Para um garoto de Miranda, uma cidade do interior e distante dos grandes centros do futebol, isso representa um feito muito importante".

Nas redes sociais, o União Cacoalense também celebrou a transferência do atleta, classificando Lucas Vinícius como mais um "Cria do União" e desejando sucesso na nova etapa da carreira.

Aos 15 anos, o volante segue em processo de formação, mas já começa a chamar atenção dentro de um dos principais clubes do futebol nordestino. As convocações para atividades com o elenco principal reforçam a evolução do jogador e alimentam a expectativa de que, em breve, o jovem sul-mato-grossense possa estrear oficialmente no futebol profissional.