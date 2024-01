Morre aos 92 anos o ex-técnico da seleção Zagallo

Zagallo faleceu na noite de sexta / Lucas Figueiredo/CBF

Morreu na noite de sexta-feira, 6, o ex-jogador e ex-técnico da Seleção Brasileira, Mario Jorge Zagallo, aos 92 anos, no Rio de Janeiro.

Não foi informado a causa da morte e ainda não foi divulgado o local de velório ou sepultamento.

"É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. "Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa", diz o comunicado.

Zagallo foi um treinador e futebolista brasileiro que atuou como ponta-esquerda. Grande vencedor no futebol, dentro e fora de campo, Zagallo detém o recorde de títulos das Copas do Mundo FIFA em geral.