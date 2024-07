Após 10 jogos sem vencer, Fluminense ganha de 1a0 do Cuiabá

Fluminense

No aniversário de 122 anos e reestreia do zagueiro Thiago Silva, o Fluminense quebrou a sequência de 10 jogos sem vencer, no último domingo (21). Diante do Cuiabá, a equipe de Mano Menezes fez 1 a 0 com gol de Kauã Elias, na Arena Pantanal. O jogo fechou a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de futebol masculino.

O São Paulo empatou sem gols contra o Juventude no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Na Arena Castelão, o Fortaleza venceu o Atlético Goianiense por 3 a 1 com gols de Tomás Pochettino, Renato Kayzer e gol contra, segundo o Campo Grande News.

O Corinthians derrotou o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Com gol de Ángel Romero aos 37 minutos do 1º tempo, a equipe saiu vencedora. O Bragantino também venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0 com gol de Raúl.

Na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), o Atlético Mineiro fez 2 a 0 sobre o Vasco da Gama, na reestreia de Coutinho. Os gols foram de Hulk.

Na zona de classificação à Libertadores, as equipes são o Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, São Paulo e Bahia. Na zona de rebaixamento estão Vitória, Grêmio, Fluminense e Atlético Goianiense.