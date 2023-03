Após 33 anos, Operário FC avança na Copa do Brasil

Partida de ontem no Parque Jaques da Luz / @eduardofotoms

Operário FC venceu o Operário Ferroviário, do Paraná, por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (1º), pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo foi realizado no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com gol marcado por Johnny, aos 28 minutos do primeiro tempo, o time sul-mato-grossense voltou a avançar de fase na competição após 33 anos. O Operário voltou a fazer história após vencer o xará paranaense, a última vez que o Operário passou a primeira fase da Copa do Brasil foi em 1990.

Com a vitória, o time se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora, o Galo se prepara para enfrentar o CRB, que venceu o Rondonópolis por 1 a 0.

Segundo informações iniciais da organização, mais de 2,4 mil pessoas prestigiaram a partida, o que resulta na renda superior a R$ 59 mil reais.

Público e Renda:

Pagantes: 2130

Não pagantes:300

Publico presente: 2430

Renda: R$ 59.220,00

Copa do Brasil:

A competição teve outros 18 jogos nesta primeira fase. Outros resultados da noite incluem: Tuna Luso 0 x 1 CSA; Nova Iguaçu 2 x 0 Vitória; Tuntum 0 x 5 ABC; Bahia de Feira 1 x 1 Bragantino; Atlético-BA 0 x 0 Atlético-GO; Asa 1 x 1 Goiás; Cordino 0 x 2 Brasil de Pelotas; União Rondonópolis 0 x 1 CRB; Parnahyba 0 x 0 Botafogo-SP; São Bernardo 0 x 1 Náutico; e Camboriú 1 x 0 Manaus;