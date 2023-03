Após agressão em campo, Cristiano é desligado do Costa Rica

Atacante deixa o clube após o desentendimento / Vinicius Eduardo

Considerado um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o atacante Cristiano foi desligado do CREC (Costa Rica Esporte Clube), após agredir outro jogador do time no final da última partida, no domingo (5). O clube confirmou a saída em nota publicada na manhã desta terça-feira (7).

Através das redes sociais o clube comunica o desligamento motivado pela agressão. Cristiano teria agredido o companheiro de ataque Alisson, mas o motivo da discussão é incerto. A partida encerrou com vitória de 3 a 0 sobre o Operário Futebol Clube, com um dos gols marcado pelo agora, ex-camisa 9.

Confira a nota na íntegra, assinada pelo presidente André Baird: