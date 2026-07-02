Após deixar Aquidauanense, Walter se desculpa: "quem sabe, no ano que vem"

Walter encerrou curta passagem com poucos minutos em campo e sem marcar gols pelo Aquidauanense / Divulgação

Menos de um mês após ser anunciado como principal reforço do Aquidauanense para a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o atacante Walter, de 36 anos, confirmou que deixou o clube após receber uma nova proposta. Em nota divulgada nesta quarta-feira (01º), a diretoria do Azulão informou que a decisão foi tomada em acordo com o experiente atleta.

"Chegou uma proposta muito boa e eu saí", admitiu Walter, em entrevista ao ge, sem confirmar qual será o próximo destino da carreira.

O atacante também se desculpou pela saída repentina e agradeceu ao clube azulino pelo período em que esteve no projeto.

"Sou muito grato a eles. Quem sabe, no ano que vem, a gente esteja aí fazendo esse projeto de novo. Quero pedir desculpas por deixar o projeto, porque foi muito bacana", acrescentou.

Walter já atuou por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Athletico Paranaense, além de uma passagem pelo Porto, de Portugal. No ano passado, defendeu o CRA (Clube de Regatas Aquidauana) e foi uma das peças importantes na campanha que garantiu o acesso da equipe à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

No Azulão, também foi contratado com o objetivo de liderar a campanha na segunda divisão estadual. No entanto, nas duas partidas disputadas até o momento, começou no banco de reservas.

O atacante entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Comercial, em casa. No último fim de semana, também foi relacionado para o confronto diante do Misto, em Três Lagoas, quando o Aquidauanense acabou derrotado por 2 a 0. Com três pontos, a equipe da Princesa do Sul encerrou a segunda rodada na sexta colocação. Os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série A.

Antes de acertar com o Azulão, Walter também teve uma passagem curta pelo Farroupilha. Anunciado pelo clube de Pelotas no dia 09 de maio, o atacante deixou a equipe antes mesmo de estrear.