Após seis anos, Brasileiro de Motocross retorna para Capital neste final de semana

O ronco dos motores começará a ecoar neste sábado (26), no Parque Jacques da Luz, em Campo Grande, que celebra 124 anos de existência. Vem aí a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que terá a participação de mais de 600 pilotos de todas as regiões do país e também estrangeiros. A competição tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), com aporte de R$ 249,9 mil do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar de perto todas as manobras radicais, os saltos e as disputas em alta velocidade. A pista montada no complexo esportivo, na região das Moreninhas, conta com 1.700 metros de extensão e nove de largura, em um terreno para lá de desafiador. A lista de obstáculos naturais inclui trechos com “costelas”, king, mesas e barrancos propícios para duplos, triplos e quádruplos. O percurso tem ainda 12 curvas

Fora da pista, uma estrutura completa foi montada pensando exatamente nos fãs do motocross e até mesmo naqueles que terão o primeiro contato com o esporte. O espaço do evento terá praça de alimentação, stands de produtos relacionados ao motocross, área de exposição de motos e equipamentos.

Presente para Campo Grande, que comemora 124 anos exatamente neste sábado (26) com muita adrenalina e energia. “Vamos comemorar o aniversário da nossa Cidade Morena em grande estilo. É um evento parar ficar marcado na história do esporte em Mato Grosso do Sul, pois vai reunir milhares de pessoas em uma estrutura impecável, com provas de alto nível, pilotos renomados e uma programação planejada para atrair toda a família”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Conforme programação divulgada pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo), que organiza o campeonato, os treinos livres começam às 8 horas (horário de MS) deste sábado (26). As provas oficiais têm início no mesmo dia, com disputas nas categorias MX5, MX4 e Nacional, a partir das 16h40. O domingo (27) será dedicado às classes MX1, MX2, MXJ, MX2J, MX3, 50cc, 65cc e Elite MX, com início às 10 horas. Confira a programação completa neste link.

Serviço

O Parque Jacques de Luz fica na Rua Barreiras, S/N, Vila Moreninha III – Campo Grande (MS). A entrada é gratuita.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Todas as provas terão transmissão ao vivo pelo canal SportBay no YouTube (clique aqui para acessar).