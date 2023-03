Aquidauana: a cidade da canoagem recebe e prepara atletas para o mundo

Muito fôlego, disposição e força no braço são alguns dos requisitos necessários para a prática da canoagem. Um esporte que tem sua prática por meio de canoas, caiaques e wave-skis, seja em águas calmas ou agitadas do mar, rio ou lago.

E para conferir que esses são requisitos necessários para aderir ao esporte, a Confederação Brasileira de Canoagem convida a todos para a primeira etapa da Copa Brasil de paracanoagem 2023. Um evento que acontece de 16 a 19 de março de 2023 no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande/MS, com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Fundesporte (Fundação do Desporto e do Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Essa etapa, que conta com a participação de 87 atletas, como o sul-mato-grossense Fernando Rufino e o multicampeão Igor Tofalini, servirá como seletiva para dois eventos internacionais da temporada: a Copa do Mundo e o Campeonato Mundial de Paracanoagem.

Para os leigos sobre a canoagem, ela é uma modalidade esportiva, que fez sua estreia nas Olimpíadas de 1936, em Berlim, na Alemanha e, de lá pra cá, foram muitas “remadas” até que chegasse ao Brasil em 1943, de forma esportiva, porém informal, através de um imigrante alemão. Devido à falta de infraestrutura, a prática desse esporte, ainda amador, fez com que ele só voltasse fortalecido nas décadas de 1970 e 1980, quando a canoagem nacional foi retomada, pela chegada dos primeiros caiaques em fibra de vidro, trazidos da Europa e da Argentina.

A popularidade da canoagem foi ganhando força, o esporte cresceu e novos adeptos dessa modalidade estão se dedicando em praticar, e defender o Brasil, como vem mostrar essa 1ª etapa da Copa Brasil de paracanoagem no estado.

O exemplo desses atletas vem influenciando pessoas em todo o país, nas mais diversas cidades, e Aquidauana tem motivo para se orgulhar de seu atleta de canoagem, o aquidauanense Rafael Girotto, que é o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, um jovem que recebeu o incentivo do pai e aos 8 anos já estava em competições.

“Eu nasci em meio ao esporte, meu pai já era canoísta e me levava desde pequeno para acompanhá-lo, e eu queria fazer o que meu pai fazia. Então com 4 anos já sabia dar umas remadas sozinho, mas minha primeira competição foi quando eu tinha 8 manos de idade”, relembra Rafael.

O sucesso de Rafael serve de exemplo para que novas gerações de atletas aquidauanenses venham surgindo e o número hoje é bem significativo.

“Em Aquidauana temos uma média de 30 praticantes de canoagem competitiva, disputando pelo menos uma etapa do Circuito Estadual. E existem muitos adeptos que remam por lazer ou para pescar ". Na avaliação de Girotto, a região do Mato Grosso do Sul é muito favorável para a canoagem.

“A canoagem é um esporte que tem tudo a ver com nossa região, pois é um esporte que vive lado a lado com a natureza e o que não nos falta é rios e lagos para remar. A nossa região é tão propícia, que já fez vários campeões e já colocou diversos atletas na seleção Brasileira”, afirma Girotto.

Rafael Girotto foi vice-campeão sul-americano, nove vezes campeão brasileiro, três vezes campeão Centro Oeste, oito vezes campeão estadual, e integrou a seleção Brasileira em três campeonatos mundiais, além de uma Copa do Mundo de canoagem. Atualmente, o atleta está fora das competições por presidir a Confederação Brasileira de Canoagem CBCa.

Espelhados no exemplo do atleta, outros aquidauanenses se tornaram adeptos da canoagem e se profissionalizaram chegando inclusive a disputar torneios importantes do esporte. “São uma média de 30 praticantes de canoagem competitiva, disputando pelo menos uma etapa do Circuito Estadual. E existem muitos adeptos que remam por lazer e para pescar”,explica o presidente.

De acordo com Rafael Girotto, o campeonato estadual deste ano contará com cinco etapas, e Aquidauana receberá a última, que será realizada no final do ano na tradicional prova Santa Delfina. No evento da paracanoagem deste final de semana, o Mato Grosso do Sul estará representado por seis paratletas.