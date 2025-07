Aquidauana brilha em Paralimpíadas Escolares e garante vagas no nacional

A participação de Aquidauana nas Paraesc reforça a relevância do paradesporto como ferramenta de inclusão, superação e transformação de vidas / Divulgação

Aquidauana foi destaque na 14ª edição das Paraesc (Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul), realizada em Campo Grande de 11 a 13 de julho, ao conquistar medalhas no atletismo e parabadminton e garantir vagas para a etapa nacional em São Paulo. A delegação levou 13 atletas e reforçou o protagonismo do município no incentivo ao paradesporto e inclusão social por meio do esporte.

Medalhas e classificações para Aquidauana

Aquidauana levou sete atletas no atletismo e seis no parabadminton, todos com resultados expressivos que destacaram o município no quadro geral da competição.

No parabadminton, orientados pelos professores Lázaro Sena e Isabelle Icety, os atletas competiram nas classes SI (deficiência intelectual) e SL3 (deficiência física), conquistando:

Luiz Fernando : 1º lugar sub-13 (classe SI)

Bruno Eduardo : 2º lugar sub-13 (classe SI)

Henry : 2º lugar (classe SL3)

Larissa Emanuelle : 1º lugar sub-13 (classe SI)

Yzarrara Dantas : 1º lugar sub-17 (classe SI)

Bianca: 1º lugar sub-17 (classe SL3)

Com esses resultados, o parabadminton de Aquidauana ficou em 1º lugar geral no feminino e em 2º lugar no masculino, mostrando a força do trabalho de base desenvolvido no município.

No atletismo, todos os atletas competiram na classe SI, com destaque para:

Lucas da Cruz : 2º lugar (400m, 800m e salto em distância)

Matheus Gomes : 3º lugar (200m)

Gabriel Arthur : 1º lugar (60m) e 3º lugar (100m)

Maria Júlia : 1º lugar (100m, 200m e salto em distância)

Maria Rita : 2º lugar (100m e 200m)

Thayla : 2º lugar (100m), 3º lugar (200m) e 1º lugar (salto em distância)

Elis Regina: 5º lugar (200m)

Com os resultados, Aquidauana garantiu o 9º lugar geral no atletismo, sob comando do professor Higor de Assis e apoio da professora Sabrina.

“Agora vamos para o Brasileiro”

O professor Lázaro Sena, representante da Pestalozzi de Aquidauana, destacou a importância do incentivo ao paradesporto no município. “Agora estamos colhendo os frutos de um trabalho feito semanalmente na Pestalozzi de Aquidauana. Agradeço aos pais, atletas e toda a equipe pelo apoio. Agora vamos nos preparar para o Brasileiro em novembro”, afirmou.

A participação de Aquidauana nas Paraesc reforça a relevância do paradesporto como ferramenta de inclusão, superação e transformação de vidas, elevando o nome do município no cenário esportivo de Mato Grosso do Sul e garantindo a representação no maior evento paralímpico escolar do País.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!