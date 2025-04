Aquidauana brilha no handebol e garante vaga no Brasileiro

Arquivo pessoal

A Associação Aquidauanense de Handebol (AAH) alcançou um feito inédito ao conquistar o segundo lugar na Taça Centro-Oeste Juvenil, realizada entre os dias 17 e 21 de abril, em Campo Grande. Com o resultado, a equipe garantiu uma das vagas para a etapa nacional do Campeonato Brasileiro da categoria, que acontecerá entre os dias 22 e 29 de setembro, em Ceilândia (DF).

A competição reuniu cinco equipes, sendo duas de Goiás, duas do Mato Grosso e a AAH representando Mato Grosso do Sul. A equipe aquidauanense se destacou com uma campanha consistente, vencendo três dos quatro jogos disputados.

Campanha da AAH na competição:

AAH/Aquidauana 34 x 22 ASAH/Goiânia

AAH/Aquidauana 32 x 30 AERV/Rio Verde

AAH/Aquidauana 40 x 29 ACVHE/Campo Verde

AAH/Aquidauana 21 x 26 ASHB/Sorriso

Além da conquista coletiva, a AAH também brilhou nas premiações individuais. O goleiro Adriano Morais foi eleito o melhor da competição, e o atleta Gustavo Belardo se consagrou como o grande destaque do torneio, recebendo os prêmios de MVP (melhor jogador), artilheiro e melhor armador esquerdo.

Dedicação, superação e apoio local

A AAH é um projeto esportivo que vem ganhando força em Aquidauana, com o apoio da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, onde o esporte é promovido como ferramenta de transformação social. A equipe é liderada pelos técnicos Cristio Duarte, Luiz Maique e Mateus Cardoso, que acompanham de perto o desenvolvimento dos atletas.

“Foi uma competição de nível muito alto, mas mostramos que estamos no caminho certo. Representar nossa cidade em um cenário nacional é uma grande responsabilidade e também um orgulho. Agora, buscamos parceiros e apoiadores que possam caminhar conosco rumo à próxima fase”, afirmou o técnico Cristio Duarte.

Em 2024, a AAH foi campeã estadual em Campo Grande. Agora, em sua primeira participação em uma competição nacional em 2025, já figura entre os destaques do handebol juvenil no país.

A trajetória da AAH reforça o potencial do esporte em Aquidauana e a importância do investimento em iniciativas que formam não apenas atletas, mas cidadãos preparados para novos desafios.