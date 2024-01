Aquidauana conquista 3º lugar na Copa Mazé Cup de vôlei feminino

Time feminino representou Aquidauana / Divulgação

O time feminino de vôlei de Aquidauana conquistou o 3º lugar na Copa Mazé Cup, no último fim de semana, em Corumbá.

A equipe feminina e masculina do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) no campus da cidade, competiram em mais uma edição do campeonato estadual.