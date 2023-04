Aquidauana conquista 4 medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô, em Brasília

Divulgação

Aquidauana foi muito bem representada no Campeonato Brasileiro de Judô IV Região, no Ginásio Cruzeiro, em Brasília (DF), no qual os jovens atletas aquidauanenses conquistaram 4 medalhas.

Os judocas de Aquidauana conquistaram 4 medalhas, sendo elas: Em 1º lugar - Leandro Ocampos (Escola Centro Cristão), em 2º lugar – Anna Clara Mendes (Pelotão Esperança/Escola CEJAR), - 2º Vice-campeã – Isadora Sadhas (Escola Municipal Erso Gomes) e em 3º lugar – Lorraine Castro (Bombeiros do Amanhã/ Escola Estadual Dóris Mendes Trindade).

Os atletas de Aquidauana são treinados pelo técnico-sensei Osvaldo Benevides Júnior, da Academia Judô Moura, que ministra as aulas também nos projetos sociais da Prefeitura de Aquidauana, o Pelotão Esperança e o Bombeiros do Amanhã.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretaria de Assistência Social e Fundação de Esportes (FEMA) esteve dando o suporte para os alunos aquidauanenses, que também receberam incentivo e apoio dos pais e coordenadores nos projetos sociais e nas escolas em que estudam.

Na competição, Mato Grosso do Sul sagrou-se pelo segundo ano consecutivo, campeão geral do Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV. Em Brasília (DF). Ou seja, nesse fim de semana, os judocas sul-mato-grossenses conquistaram 109 medalhas (39 ouros, 30 pratas e 40 bronzes), contando com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).