Aquidauana conquista título e se mantém no topo do basquete master no MS

Aquidauana voltou a brilhar nas quadras! A equipe 40+ se sagrou campeã da 7ª Copa América de Basquetebol Master, realizada entre os dias 15 de agosto e 20 de setembro, na capital sul-mato-grossense. Com a conquista, o time reforça sua hegemonia na categoria, mantendo a invencibilidade na temporada 2025.

No primeiro semestre, o time já havia vencido a 4ª Copa União, também sem perder nenhuma partida. Agora, com mais uma taça, o elenco aquidauanense consolida sua posição como uma das potências do basquete master no Mato Grosso do Sul.

Título com elenco experiente

A equipe campeã foi composta pelos atletas:

Clodoaldo, Marcelo, Cleiton, Mateus, Regi, Cristiano, Xexê, Mengo, Tiago, Augusto, Sérgio, Daniel, Jaziel e Careca.

Além do título na categoria 40+, dois atletas de Aquidauana também brilharam na categoria 50+, apesar da cidade não ter inscrito equipe própria devido a desfalques por lesões – algo comum no esporte master. Rodrigo Barra e Marcelo Sampaio defenderam a equipe NTB de Campo Grande e ajudaram na conquista do título da categoria.

Convite aos veteranos da bola laranja

A equipe de Aquidauana segue firme nos treinamentos, mirando novas competições. Os treinos acontecem às segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, na quadra da Pestalozzi.

Homens com 35 anos ou mais que desejam retornar às quadras estão convidados a participar. Basta comparecer e reencontrar a paixão pelo basquete em um ambiente acolhedor e competitivo.

