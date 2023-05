Aquidauana disputa semifinal dos Jogos Escolares da Juventude de MS

Divulgação

Neste sábado, 27, o Aquidauana disputa a semifinal da competição dos Jogos Escolares da Juventude de MS.

O time está na categoria futsal, que vai de 15 a 17 anos. Na primeira fase, o time jogou contra Chapadão do Sul e levou a melhor na disputa, por 1 x 0.

Depois venceu por 2 x 1 contra Anastácio e depois goleou o time de Três Lagoas, onde finalizou o placar por 8 x 2.

Ontem, 26, foi para as quartas de finais e ganhou de Rio Brilhante e hoje às 15h30 disputa a semifinal contra Amambai.

COMPETIÇÃO

Os Jogos Escolares da Juventude de MS têm por finalidade aumentar a participação dos alunos em atividades esportivas nas Instituições de Ensino, públicas e privadas, do Estado de Mato Grosso do Sul, e promover a ampla mobilização da juventude estudantil estadual em torno do esporte, além de servir como seletiva para a Etapa Regional e Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude do Comitê Olímpico do Brasil.

As competições são realizadas nas cidades sul-mato-grossenses movimentando a economia local.