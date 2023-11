Aquidauana garante vaga na semifinal da Copa Assomasul

Time de Aquidauana / Divulgação

Pela terceira vez consecutiva, a equipe de futebol da Prefeitura de Aquidauana está na fase semifinal da 19ª Copa Assomasul.

Segundo a prefeitura, a vaga para esta fase da competição foi garantida no último sábado, 11, disputada na cidade de Porto Murtinho. Em 2021, Aquidauana foi campeã da copa, e em 2022, a equipe aquidauanense conquistou o vice-campeonato.

Na fase de Porto Murtinho, os jogos foram realizados no Estádio Municipal Walfrido Concha. Na primeira partida no período matutino Aquidauana venceu Mundo Novo por 1 a 0. Na partida do período vespertino, a equipe aquidauanense venceu Tacuru por 5 a 0, estes resultados garantiram a participação aquidauanense na fase semifinal do torneio. A outra equipe classificada desta fase foi Porto Murtinho.

A fase semifinal e final do torneio, bem como, a data e local, serão definidos em reunião na terça-feira, 14, na sede da Assomasul, em Campo Grande.

Os prêmios desta edição serão divididos para o município campeão, vice-campeão, terceiro e quarto lugar. O Campeão ganhará o valor de R$ 18 mil reais, vice-campeã R$ 14 mil, terceiro lugar será R$ 10 mil e quarto lugar com R$ 6 mil, além de troféus e medalhas que serão distribuídos para os atletas.

*Com Prefeitura de Aquidauana.