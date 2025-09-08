Acessibilidade

08 de Setembro de 2025

Aquidauana garante vagas na fase final dos Jogos Abertos de MS

O município anfitrião conquistou classificação para a fase final em duas modalidades: handebol feminino e futsal feminino

Da redação

Publicado em 08/09/2025 às 10:55

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana recebeu no último fim de semana a etapa regional dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul, reunindo delegações de Anastácio, Bela Vista, Corumbá e Jardim.

As disputas ocorreram entre os dias 5 e 7 de setembro, em três locais: Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, Ginásio Municipal de Anastácio e quadra da Associação Pestalozzi. Foram realizadas partidas de basquetebol, handebol, futsal e voleibol, em categorias masculinas e femininas.

O município anfitrião conquistou classificação para a fase final em duas modalidades: handebol feminino e futsal feminino. Já Corumbá obteve vagas no basquete masculino e feminino, futsal feminino, handebol masculino e voleibol masculino e feminino.

A fase decisiva dos Jogos Abertos acontecerá ainda neste semestre, em local a ser definido.

O evento foi promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e da Setesc, com apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

SES

Novo modelo de financiamento a hospitais em MS fortalece unidades

Ação tem mirado na redução de filas no SUS

Sorte

Bolão de MS ganha mais de R$ 4,2 milhões na Lotofácil da Independência

No total, 54 apostas em todo o País acertaram os 15 números

