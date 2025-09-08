Aquidauana garante vagas na fase final dos Jogos Abertos de MS

O município anfitrião conquistou classificação para a fase final em duas modalidades: handebol feminino e futsal feminino
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
Aquidauana recebeu no último fim de semana a etapa regional dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul, reunindo delegações de Anastácio, Bela Vista, Corumbá e Jardim.
As disputas ocorreram entre os dias 5 e 7 de setembro, em três locais: Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, Ginásio Municipal de Anastácio e quadra da Associação Pestalozzi. Foram realizadas partidas de basquetebol, handebol, futsal e voleibol, em categorias masculinas e femininas.
O município anfitrião conquistou classificação para a fase final em duas modalidades: handebol feminino e futsal feminino. Já Corumbá obteve vagas no basquete masculino e feminino, futsal feminino, handebol masculino e voleibol masculino e feminino.
A fase decisiva dos Jogos Abertos acontecerá ainda neste semestre, em local a ser definido.
O evento foi promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e da Setesc, com apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
