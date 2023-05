Aquidauana mostra força no futsal feminino da Copa Pelezinho

Hórus Aquidauana Futsal / Divulgação

No final de semana, o futsal feminino de Aquidauana ganha destaque em Campo Grande, onde as equipes Sub-15 e Sub-17 do CRA-Aquidauanense, além da categoria adulto Hórus Aquidauana Futsal, estão nas finais da XV Copa Pelezinho de Futsal Feminino. As finais serão realizadas neste sábado a partir das 9h no ginásio Pelezinho/União dos Sargentos em Campo Grande.

A treinadora Paula Sims, do Hórus Futsal e CRA, disse ao O Pantaneiro sobre as expectativas das finais: "Acredito que as meninas do Sub-15 irão fazer um bom jogo, já o adulto pega a UCDB, um time que joga competições nacionais, mas a gente sempre consegue fazer bons jogos contra elas".

O Hórus Aquidauana Futsal é a atual campeã da Copa Pelezinho e defende o título. A treinadora citou que será um grande desafio, "há uma diferença de investimento e estrutura, é Davi contra Golias, e no ano passado a gente conseguiu ser campeã, derrotando a UCDB nas semifinais."

Paula ressaltou a experiência do time de Aquidauana: "nós somos mais experientes, estamos acostumadas a jogar contra a UCDB, eu já tenho 8 anos com esse projeto, e nesses 8 anos, a gente joga pelo menos 2 vezes por ano contra elas."

CRA - Aquidauanense, Sub 17 - Foto: Divulgação

O CRA-Aquidauanense e Hórus Futsal contam com o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da FEMA (Fundação de Esporte do Município de Aquidauana).

Confira os jogos:



09h - Sub-15 - CRA Aquidauanense x Clube Atlético Santista

09h50 - Sub-17 - Clube Atlético Santista x CRA Aquidauanense

10h40 - Adulto - Serc/UCDB x Hórus Aquidauana Futsal

Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo YouTube.com/esportems.