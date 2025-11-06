Aquidauana realiza 1º Torneio Aberto de Futebol de Mesa em novembro

Competição que promete reunir atletas e entusiastas / Divulgação

Aquidauana se prepara para sediar o 1º Torneio Aberto de Futebol de Mesa, uma competição que promete reunir atletas e entusiastas do esporte em um evento marcado por emoção, técnica e precisão.

O torneio será realizado no dia 13 de novembro, a partir das 15h, na praça de alimentação do Shopping Atlântico. A disputa contará com duas categorias: Adulto e Infantojuvenil, oferecendo oportunidade para jogadores de diferentes idades mostrarem suas habilidades nas mesas.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Os interessados podem garantir participação escaneando o QR Code do material de divulgação ou acessando o link: https://forms.gle/ZxZMKkKpNsXV97ZN8

O evento é uma realização da FEFUMEMS (Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul) e conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

