Aquidauana recebe 4ª etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross

Copa de Velocross em MS / Foto: João Cláudio/PMNA

Realizada pela 4B Racing, com apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, a etapa deve reunir competidores de diversas regiões do estado. O velocross, modalidade que combina velocidade e técnica em pistas de terra, é conhecido por suas disputas intensas e alto nível de dificuldade, especialmente em trechos com curvas fechadas e rampas.

Aquidauana receberá a 4ª etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross 2025, marcada para os dias 2 e 3 de agosto, na pista localizada no bairro Jardim Aeroporto. A competição faz parte das atividades comemorativas pelos 133 anos de fundação do município.

De acordo com os organizadores, o evento contará com estrutura voltada para o público e seguirá as regras da federação estadual da modalidade. As baterias serão distribuídas ao longo do fim de semana, e os resultados somarão pontos para o ranking da temporada 2025 da Copa Sul-Mato-Grossense.

Além de promover o esporte, a etapa em Aquidauana deve movimentar o comércio local e atrair visitantes de cidades vizinhas, reforçando o turismo esportivo na região do Pantanal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!