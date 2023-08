Aquidauana recebe Campeonato de Velocross no fim de semana

Disputa de Velocross em Aquidauana / Arquivo Pessoal

Os amantes de velocidades podem curtir no fim de semana a 3ª etapa da Copa Sul-mato-grossense de Velocross, sediado em Aquidauana. O evento esportivo faz parte das comemorações dos 131 anos de Aquidauana.

Segundo a prefeitura, os circuitos acontece no Moto Park Aquidauana, no Jardim Aeroporto. A pista foi especialmente preparada para esta etapa e, segundo os pilotos, é considerada como uma das melhores do Estado.

De acordo com Fabio Barbier, diretor-geral das provas, estão confirmados para esta etapa em Aquidauana, atletas de 20 categorias que estarão disputando a copa, com idades entre 4 a 60 anos, de cerca de 40 municípios de MS e do Paraguai, somando ao todo mais de 120 pilotos.

No sábado, 19, os competidores entram nas pistas a partir das 12h e no domingo, 20, às 7h. O encerramento acontece ao longo do dia por categoria.

O evento tem apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da FEMA (Fundação de Esportes do Município) e a realização da prova é da Development 4B Racing e Associação de Motociclismo de Aquidauana e Anastácio.

*Com assessoria de imprensa.