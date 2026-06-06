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Fase Pantanal

Aquidauana recebe jogos da etapa regional do Estadual de Handebol 2026

Competição reúne equipes de diferentes cidades e segue até este domingo, com partidas em várias categorias

Anibal Placêncio

Publicado em 06/06/2026 às 15:50

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Disputa acontece no ginásio poliesportivo / Divulgação

Aberta na sexta-feira (05), a disputa da Copa Regional de Handebol – Fase Pantanal 2026 movimenta o calendário esportivo em Aquidauana. Os jogos seguem nestes sábado (06) e domingo (07), no ginásio poliesportivo, reunindo atletas de quatro cidades da região. O município sedia a primeira etapa do novo formato do Campeonato Estadual e se consolida como um dos principais polos da modalidade em Mato Grosso do Sul.

Realizada pela FHMS (Federação de Handebol de Mato Grosso do Sul), a competição faz parte da regionalização adotada para a temporada 2026. A etapa de Aquidauana tem caráter classificatório e abre oficialmente o calendário estadual da modalidade.

De acordo com a organização, mais de 10 equipes participam do torneio, que contará com cerca de 15 partidas ao longo dos três dias de programação. Além dos representantes anfitriões da AAH (Associação Aquidauanense de Handebol), a competição reúne atletas de Anastácio, Rio Brilhante e Sidrolândia, promovendo integração entre os municípios e fortalecendo o esporte regional. As disputas acontecem nas categorias mirim, infantil, cadete e juvenil, nos naipes masculino e feminino. A expectativa é de confrontos equilibrados e da revelação de novos talentos que buscam espaço nas próximas fases do Campeonato Estadual.

A federação destacou que o novo modelo foi criado para ampliar a participação dos municípios e impulsionar o desenvolvimento do handebol. A divisão em etapas regionais permite que mais atletas tenham acesso às competições oficiais e acumulem experiência ao longo da temporada.

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