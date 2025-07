Aquidauana representa MS na Taça Centro-Oeste de Handebol

Divulgação

Entre os dias 7 e 11 de julho, a cidade de Inhumas (GO) recebe a Taça Centro-Oeste de Clubes Infantil 2025, competição nacional organizada pela Federação de Handebol de Goiás (FGHB) em parceria com a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb). Representando Mato Grosso do Sul, a Associação Aquidauanense de Handebol (AAH) disputa o torneio com sua equipe sub-14 masculina.

A competição reúne cinco equipes e garante vaga para a fase final do Campeonato Brasileiro de Clubes. A AAH Aquidauana fará quatro jogos durante a fase classificatória. Confira a tabela: