Aquidauana se destaca no handebol com projeto de inclusão social

A iniciativa é vista como um exemplo / Divulgação

Aquidauana volta a ganhar destaque no cenário esportivo nacional graças ao trabalho dedicado dos professores Cristio Duarte e Luiz Maique de Freitas, à frente da AAH (Associação Aquidauanense de Handebol). O projeto, que conta com o apoio de outros educadores e profissionais, tem transformado o handebol em uma ferramenta de inclusão social e formação humana.

Segundo Anderson Mariano, o empenho da equipe técnica tem sido essencial para o crescimento da modalidade na cidade, que já revela novos talentos em competições por todo o Brasil. O destaque não vem apenas pelos resultados nas quadras, mas também pela proposta educativa e disciplinar do projeto.

"O trabalho à frente da AAH tem revelado talentos que vêm chamando atenção em competições por todo o Brasil. Mais do que resultados dentro das quadras, o projeto prioriza valores fora delas: para participar dos treinos e competições, os alunos precisam manter boas notas na escola, disciplina em casa e responsabilidade com seus compromissos", descreve.

Para integrar a equipe, os jovens atletas precisam manter boas notas na escola, demonstrar disciplina em casa e responsabilidade com seus compromissos — princípios que reforçam o papel do esporte como instrumento de transformação social.

A dedicação dos professores, pais e parceiros locais tem sido determinante para consolidar o nome de Aquidauana como referência no handebol de base. A iniciativa é vista como um exemplo de que o esporte, aliado à educação e aos valores humanos, pode mudar vidas e inspirar novas gerações.

