Aquidauana sedia 3ª etapa do Circuito Unimed de Vôlei de Praia a partir desta sexta-feira

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A terceira etapa do Circuito Unimed Aquidauana de Vôlei de Praia será realizada nos dias 29, 30 e 31 de agosto, nas categorias masculino e feminino livre.



Os jogos acontecerão na Arena Portal do Pantanal Beach, com início às 18h desta sexta-feira (29).



De acordo com a organização, 12 duplas estão confirmadas no masculino e 10 no feminino. A competição contará com disputas simultâneas e reunirá atletas locais e regionais.



O evento é promovido em parceria entre a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Sistema OCB/MS, a Unimed Aquidauana e a Unimed Federação MS.



A Prefeitura informou que o torneio integra o calendário esportivo do município, com foco na promoção de saúde, lazer e fortalecimento do esporte local.

