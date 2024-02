Aquidauana sedia etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross

Competição acontece no fim de semana / Divulgação

Aquidauana irá sediar a 1ª etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross 2024. A competição será entre os dias 2 e 3 de março, no Moto Parque perto do antigo Aeroporto “General Canrobert”, no bairro Jardim Aeroporto.

Segundo a prefeitura, a expectativa é de reunir 150 atletas, sendo ao menos 30 representando municípios de Mato Grosso do Sul.

O evento é realizado pela 4B Racing, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da FEMA (Fundação de Esportes do Município de Aquidauana), o evento será disputado em 20 categorias, divididas por idade, que variam de 5 a 60 anos (categorias 4B e convidados, super Mini e Dinossauros) e cilindrada de 50cc até 450cc.

No sábado, 2, a competição inicia às 13 horas com os treinos livres oficiais das 20 categorias, tendo como ponto alto neste dia, as 3 largadas oficiais previstas para acontecer por volta das 16 horas.

Já no domingo, 3, a competição acontece o dia todo, das 7 horas até às 17 horas. Todas as categorias recebem troféus até o 5º lugar e medalhas para o 6º e 7º lugar.

“Aquidauana além de ser uma cidade geograficamente bem posicionada, é sede da 4B Racing e a Prefeitura sempre é parceira para as competições. Para nós que somos filhos dessa terra, vivemos aqui em Aquidauana, nos enche de orgulho poder mostrar o nosso trabalho, nossos pilotos, esportistas dedicados, muitos renomados no âmbito estadual e que agora podem competir em casa. Só temos a agradecer o apoio da Prefeitura de Aquidauana, que na pessoa do prefeito Odilon e sua equipe de secretários, não medem esforços para o incentivo e prática de esportes, dentre eles, o velocross”, disse Fábio de Arruda Barbier, diretor-geral do evento.