Aquidauana sedia II Seletiva Estadual dos Jogos Paradesportivos Pestalozzianos

Recente competição com equipe / Divulgação

Nos dias 2, 3 e 4 de outubro, Aquidauana sediará a II Seletiva Estadual dos Jogos Paradesportivos do Movimento Pestalozziano. O evento contará com competições de futsal, tênis de mesa e atletismo, reunindo atletas das Associações Pestalozzi de Dourados, Campo Grande e Terenos.

Segundo o professor Lázaro Sena, a seletiva tem como objetivo fomentar a participação de estudantes com deficiência intelectual, física e múltipla nas atividades esportivas. “Este ano estarão participando da seletiva estadual Pestalozzi de Aquidauana, de Campo Grande, Dourados e Terenos. Vão reunir cerca 80 participantes entre atletas e técnicos”, destacou o professor.

Além de estimular a prática esportiva, o evento busca garantir o acesso a um esporte inclusivo nas escolas e contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos como cidadãos autônomos e participativos. Os atletas selecionados terão a oportunidade de representar suas instituições na etapa Nacional dos Jogos Paradesportivos do Movimento Pestalozziano, programada para 2025.

A seletiva é fundamentada na ideia de que a educação através do esporte ajuda a construir valores de cidadania e a promover um ambiente mais pacífico e respeitoso. “Através das atividades desportivas, jovens e adultos não apenas desenvolvem habilidades atléticas, mas também constroem valores e se socializam”, afirmou Lázaro.

Quem pode participar?

Poderão participar estudantes com deficiência intelectual, física ou múltiplas a partir dos 16 anos e que estejam regularmente matriculados e frequentando uma associação Pestalozzi.

A abertura do evento ocorrerá no dia 2 de outubro, quarta-feira, às 16 horas, na quadra de esportes da Associação Pestalozzi de Aquidauana. Após a cerimônia de abertura, será realizado o primeiro jogo de futsal, que contará com a participação das equipes da Pestalozzi de Aquidauana e da Pestalozzi de Campo Grande.