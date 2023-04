Aquidauana sediará 1ª Etapa do Circuito Estadual de Futsal Escolar

Disputam serão no Ginásio Poliesportivo / (Foto: Reprodução)

Acontece nos dias 14 e 14 de abril as partidas da 1ª Etapa do Circuito Estadual de Futsal Escolar, sediadas no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana. As competições fazem parte do calendário de 2023 dos jogos escolares da FEEMS (Federação de Esportes Escolar de Mato Grosso do Sul).

Tradicional no calendário, a competição intercolegial visa incentivar a prática desportiva no meio estudantil, valorizando os benefícios educacionais e comportamentais inerentes ao esporte como, por exemplo, a amizade, cooperação, disciplina, ética, inclusão, integração, participação, respeito mútuo, solidariedade, superação e trabalho coletivo.

Os atletas dos naipes masculino e feminino, nascidos entre os anos de 2009 a 2011, 12 a 14 anos, de escolas públicas e privadas do estado de Mato Grosso do Sul, poderão ser inscrever até o dia 09 de abril, às 17h, no site www.feems.org.br. As escolas públicas do Estado e do Município são isentas taxa de inscrição.

A competição é uma realização da FEEMS (Federação Escolar de Esportes), com apoio CBDE (Confederação Brasileira do Desporto Escolar) e suporte da FEMA (Prefeitura de Aquidauana via Fundação de Esporte Municipal de Aquidauana).