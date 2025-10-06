Acessibilidade

06 de Outubro de 2025

Evento solidário

Aquidauana sediará corrida em comemoração aos 40 Anos da Unimed

A programação contempla diversas modalidades, permitindo a participação de pessoas de todas as idades

Da redação

Publicado em 06/10/2025 às 16:23

Agência Brasil/Arquivo

O município de Aquidauana receberá a Corrida Unimed 2025, um evento esportivo que celebra os 40 anos da Unimed Aquidauana. A corrida será realizada no sábado, 18 de outubro de 2025, prometendo reunir atletas e a comunidade em uma manhã de esporte e solidariedade.

O ponto de largada e chegada será o Estádio Municipal de Aquidauana (Noroeste).

A programação da corrida contempla diversas modalidades, permitindo a participação de pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico:

  • Corrida Livre (Masculina e Feminina) – Nas distâncias de 5km e 10km, com largada marcada para as 16h30min.

  • Caminhada – Percurso de 3km, também com início às 16h30min.

  • Corrida Kids – Destinada às crianças, com um Mini Percurso que terá início mais cedo, às 16h.

Os kits dos participantes serão entregues no dia do evento, entre as 14h e 15h30min.

A inscrição para a Corrida Unimed 2025 tem um caráter solidário: os participantes devem doar 2kg de alimentos não perecíveis. A iniciativa visa não apenas promover a saúde e o esporte, mas também contribuir com a comunidade local.

O evento conta com a colaboração de diversas entidades e empresas e o apoio da Prefeitura de Aquidauana.

Polícia

Fiscalização encontra bebidas vencidas e suspeita de falsificação na Capital

Operação apreende quase 1 tonelada de garrafas vazias e interdita casa noturna com produtos irregulares

Trânsito

Grave acidente entre carro e motocicleta deixa homem ferido em Corumbá

Homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá

