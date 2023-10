Aquidauana sediou Campeonato Estadual de Handebol e times da casa brilharam em quadra

Divulgação/Prefeitura Municipal de Aquidauana

Nos dias 11 a 15 de outubro, Aquidauana sediou o Campeonato Estadual de Handebol, que reuniu as categorias mirim, infantil e cadete. Os jogos foram realizados no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, com abertura no dia 11 de outubro e durante todos os dias de campeonato, com a presença marcante da torcida.

No Handebol Masculino, na categoria mirim, a equipe Associação Aquidauanense de Handebol/CRA/E.E Profª Dóris Mendes Trindade (Aquidauana) foi a grande campeã; e em segundo lugar ficando a E.E Marechal Deodoro da Fonseca (Aquidauana).

Já na categoria Infantil Masculino, o primeiro lugar foi da equipe da Associação Aquidauanense de Handebol/CRA/Dóris Mendes Trindade (Aquidauana), ficando em vice liderança o time da E.E Marechal Deodoro da Fonseca (Aquidauana) e, ainda, em 3º lugar, a Associação Desportiva e Cultural de Chapadão do Sul (Chapadão do Sul).

No cadete masculino, a equipe campeã foi a Associação Desportiva e Cultural de Chapadão do Sul (Chapadão do Sul), ficando em 2º lugar o time da Associação Aquidauanense de Handebol/CRA/ Dóris Mendes Trindade (Aquidauana). Já em 3º lugar ficou a equipe de Três Lagoas – Handebol/TLHB.

Já no Juvenil Masculino, em 1º lugar ficou a equipe da Associação Desportiva e Cultural de Chapadão do Sul (Chapadão do Sul), em 2º lugar a equipe Associação Aquidauanense de Handebol/ CRA/ Dóris Mendes Trindade (Aquidauana) e, por fim, o 3º lugar com a CBH de Corumbá.

Na categoria Júnior Masculino, se consagrou campeã a equipe Associação Aquidauanense de Handebol/CRA/ Dóris Mendes Trindade (Aquidauana), em 2º lugar, a equipe de Três Lagoas – Handebol/TLHB. Finalizando, o 3º lugar ficou com o time Stilo Handebol, de Campo Grande.

No naipe do Handebol Feminino, a equipe de Chapadão do Sul levou a melhor, logo em seguida ficou a equipe Associação Aquidauanense de Handebol/CRA e, por fim, em 3º lugar a equipe Handebol – Três Lagoas/ HCTL.

Os times de Aquidauana têm como técnicos os professores Cristio Duarte, Gabriel Silvério e Adauto Metran. A realização do campeonato foi da Federação de Handebol do Mato Grosso do Sul, com o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (FEMA).