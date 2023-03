Aquidauana tem 6 atletas no Brasileiro de judô no Distrito Federal

Divulgação

Aquidauana mais uma vez chega longe com seus atletas do desporto escolar. A partir de amanhã, 01 de abril, seis alunos-atletas aquidauanenses representarão a cidade e o Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Judô IV Região.

Os jovens atletas de Aquidauana são treinados pelo técnico-sensei Osvaldo Benevides Júnior, da Academia Judô Moura, que ministra as aulas também nos projetos sociais da Prefeitura de Aquidauana, o Pelotão Esperança e o Bombeiros do

Amanhã, dos quais saíram duas atletas se classificaram nas etapas regionais e estão na delegação para o Brasileiro, são elas: Anna Clara Mendes (Pelotão Esperança/ Escola CEJAR) e Lorraine Fagundes (Bombeiros do Amanhã/ Escola Dóris Mendes Trindade).

Além das duas jovens atletas, Aquidauana vai mostrar talento e técnica no tatame com mais 04 alunos competindo pelo MS: Anna Beatriz Mendes (IFMS), Leandro Ocampos (Centro Cristão), Isadora Sadhas (Escola Municipal Erso Gomes) e Flávia Thaiza (Escola Cândido Mariano). Eles embarcaram ontem (30), de Aquidauana para Campo Grande, onde juntaram-se aos demais atletas de MS e seguem rumo à Brasília-DF.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretaria de Assistência Social e Fundação de Esportes (FEMA) está dando o suporte para os alunos aquidauanenses, que também receberam incentivo e apoio dos pais e coordenadores nos projetos sociais e nas escolas em que estudam. A torcida por eles é grande e a expectativa de grandes conquistas também!

"A nossa expectativa é, com certeza, chegar ao pódio por MS e por Aquidauana. Temos trabalhado muito com os nossos alunos, eles tem se dedicado aos treinos e ensinamentos. Essa competição é muito aguardada, reúne judocas de vários Estados e será uma experiência única para os nossos alunos", disse o técnico Osvaldo Junior.

A competição ocorre no sábado (1) e domingo (2) no Ginásio Cruzeiro, em Brasília (DF), com alunos disputando nas faixas etárias sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e adulto, nos naipes feminino e masculino. Ao todo, neste campeonato, Mato Grosso do Sul tem 163 atletas, que são de várias cidades. O campeonato tem judocas do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia e Tocantins.