Aquidauana vai sediar o Campeonato Interação Gospel

Divulgação

Será realizado a partir do dia 17 de julho, no ginásio poliesportivo de Aquidauana, o 1º Campeonato Interação Gospel de futsal e voleibol misto. O torneio vai reunir equipes nas categorias masculino livre, feminino livre, veterano e vôlei misto.

O campeonato tem por objetivo promover a integração e participação das igrejas evangélicas de Aquidauana e Anastácio por meio do esporte. O congresso técnico realizado na última segunda-feira, 26, definiu os times participantes da competição.

Na categoria futsal livre confirmaram participação 24 equipes; na categoria futsal feminino 5 equipes; no futsal veterano confirmaram 3 equipes; e no voleibol misto foi confirmado a participação de 10 equipes.

O torneio de futsal e vôlei misto conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana e com a organização da Fundação de Esportes do Município (FEMA), parceria da Fundesporte e os apoios: vereador Anderson Meireles, Sindarbitros, Associação de Ministros Evangélicos de Aquidauana (AMEA) e várias empresas locais