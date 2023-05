Aquidauanense abre avaliação para formação das categorias de base

Divulgação

O Aquidauanense Futebol Clube realiza na próxima segunda-feira, 15, as avaliações com atletas entre 15 a 20 anos dos municípios de Aquidauana e Anastácio. A seletiva segue até o dia 19 de maio.

O objetivo da avaliação é selecionar jovens atletas para formar elenco das categorias de base do Sub-15(ano base 2008 e 2009, Sub-17(ano base 2006 e 2007) e Sub-20(ano base 2003, 2004 e 2005) do azulão.

As avaliações acontecem no estádio Municipal Mario Pinto (Noroeste) em dois períodos, às 9 horas e 15h. Nesta primeira etapa, os materiais de treinos são de responsabilidade dos atletas. No caso de atletas menores de idade, os mesmos tem que ter autorização dos pais ou responsáveis.

Esta iniciativa tem apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da FEMA (Fundação de Esportes do Município). Este trabalho de parceria entre o clube e o poder executivo visa oferecer para a população esporte, lazer, entretenimento e a revelação de novos talentos.

Os treinamentos serão ofertados de forma gratuita para os jovens atletas. Mais informações pelo telefone 67- 9 9627-3264. (Mauro Marino).

*Com assessoria de imprensa.