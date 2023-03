Aquidauanense anuncia pacote de oito reforços para sequência da temporada

Segundo o clube, o elenco fará um treino coletivo, aberto para torcedor, hoje, às 15h no Estádio Mario Pinto / Vinicius Eduardo

Com treinos táticos e físicos, o Aquidauanense fecha mais uma semana de preparação.

De olho nas quartas de finais do campeonato Sul-mato-grossense, o Azulão confirmou a chegada de oito jogadores para o elenco.

As caras novas no clube são: goleiro Kaique Sena, lateral-esquerdo Acácio, zagueiro Luis Fernando, volante Geandro, os meias Thiago Alberione e Marion, além dos atacantes Marquinhos e Gilberto Fortunato. Todos registrados no BID (Boletim Informativo Diário da CBF).

A expectativa é de que time melhore os seu futebol, no último jogo o Azulão perdeu de goleada fora de casa para Ivinhema por 5 a 0, em um jogo desastroso do time pantaneiro.

Pela quartas, o Azulão tem grande chance de enfrentar o Costa Rica (CREC), o maior pontuador da competição.

