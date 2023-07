Aquidauanense busca reverter placar contra Operário em Terenos

Time Sub-20 do Aquidauanense FC / @eduardofotoms

Neste sábado, o Aquidauanense entra em campo com uma tarefa difícil pela frente: vencer o Operário em Terenos por mais de 2 gols de diferença. O jogo será hoje, dia 29, as 15h, é de extrema importância para o time pantaneiro, uma vez que o mesmo foi derrotado em casa no primeiro confronto, perdendo por 2 a 0 para o Galo da Capital.



Agora, o Azulão precisa da vitória para reverter o resultado e seguir em frente na competição. O confronto é valido pelas quartas-de-finais do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20.





No jogo anterior, a partida foi marcada por uma intensa disputa, com ambas as equipes buscando avançar na competição. No entanto, foram os jogadores do Operário, André Vitorio e Hugo, que balançaram as redes no segundo tempo, garantindo a vitória para o time da Capital.



A arbitragem do confronto estará a cargo de João Bosco Rodrigues Echeverria, que terá o auxílio de Rodrigo Soares Pedro, Marcos Ribeiro de Araujo e Luiz Eduardo da Silva Duarte.