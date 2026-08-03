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Série B estadual

Aquidauanense celebra título com vitória e gol histórico no Noroeste

Azulão vence o União ABC por 2 a 0, levanta a taça da Série B diante da torcida e encerra competição com seis vitórias em sete jogos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/08/2026 às 09:20

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Juninho celebra gol histórico que encerrou a campanha quase perfeita do Aquidauanense / Vinícius Eduardo/@eduardofotoms

Já campeão antecipado, o Aquidauanense encerrou sua campanha na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol da melhor maneira possível. Com o acesso garantido à primeira divisão de 2027, o Azulão venceu o União ABC por 2 a 0 neste domingo (02), no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, levantou o troféu diante da torcida e fechou a competição com uma campanha praticamente impecável.

Sob o comando do técnico português João Carlos Barros, o clube de Aquidauana terminou a jornada com seis vitórias em sete partidas, somando 18 dos 21 pontos possíveis, com 11 gols marcados e apenas quatro sofridos. Em casa, manteve 100% de aproveitamento e não foi vazado, vencendo Comercial (1 a 0), Sete de Setembro (2 a 0) e União ABC (2 a 0). Como visitante, superou Taveirópolis (1 a 0), São Gabriel (2 a 1) e Campo Grande (3 a 1), resultado que garantiu antecipadamente o título da Série B. O único revés aconteceu diante do Misto, em Três Lagoas, por 2 a 0.

Com o clima de festa no Noroeste, o Aquidauanense administrou a partida durante boa parte do primeiro tempo e abriu o placar apenas nos acréscimos. André Lerman foi derrubado dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Diguda deslocou o goleiro Breno Mohamed e fez 1 a 0 para o Azulão.

Na etapa final veio o lance mais espetacular do campeonato, que arrancou aplausos da torcida e entrou para a história da campanha. Aos nove minutos, Juninho aproveitou uma sobra de bola praticamente sobre a linha do meio de campo, percebeu o goleiro adiantado e acertou uma cobertura perfeita, marcando o chamado "gol que Pelé não fez" e ampliando a vantagem para 2 a 0.

Aquidauanense sobrou na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense e ergueu o troféu diante da torcida

Aquidauanense sobrou na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense e ergueu o troféu diante da torcida - Foto: Reprodução

Depois do golaço digno de Prêmio Puskás, o Aquidauanense apenas administrou o resultado até o apito final, transformando a partida em uma grande celebração pelo retorno à elite do futebol sul-mato-grossense. Ao término do jogo, jogadores, comissão técnica e torcedores comemoraram juntos a conquista da Série B e o acesso à primeira divisão estadual.

A segunda vaga para a Série A em 2027 ficou com o Misto, que venceu o Campo Grande por 3 a 1 e terminou a competição na vice-liderança. Comercial, com 13 pontos, e 7 de Setembro, com 11, eram as outras equipes que entraram na última rodada com chances, mas, mesmo vencendo suas partidas, não obtiveram o acesso.

Outros resultados da 7ª rodada

Sete de Setembro 7 x 0 São Gabriel

Comercial 2 x 0 Taveirópolis

Misto 3 x 1 Campo Grande

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