Azulão dá adeus ao Campeonato Sul-mato-grossense após derrota para a Portuguesa

Em uma partida marcada por emoções até os últimos minutos, o Aquidauanense viu seu sonho de avançar no Campeonato Estadual de Futebol de 2024 ser interrompido por um gol, na "lei do ex" da Portuguesa nos acréscimos do segundo tempo.

O duelo decisivo, realizado no final da tarde deste sábado (23), no Estádio Mario Pinto, terminou com o placar de 1 a 0 a favor da equipe visitante, que agora garantiu sua vaga nas semifinais.

O confronto começou com a torcida do Azulão fazendo uma bela festa nas arquibancadas, mas a equipe em campo não conseguiu transformar esse apoio em desempenho. Apresentando-se de maneira tímida nos primeiros minutos, o Aquidauanense viu a Portuguesa tomar a iniciativa do jogo, criando quatro claras oportunidades de gol durante o primeiro tempo, embora nenhuma delas tenha se convertido em vantagem no placar.

Antes da bola rolar, houve um protesto contra o racismo - Toninho Elton

Já na segunda metade do jogo, sob a orientação do técnico Mauro Marino, o Azulão buscou reagir com algumas substituições que mudaram o ritmo da partida. No entanto, foi a Portuguesa quem encontrou o caminho do gol. Everton Tiziu, (ex-jogador do Aquidauanense) camisa 7 da Lusa, marcou o gol da vitória aos 46 minutos do segundo tempo. Após uma jogada trabalhada pela direita, Deivid tentou driblar perto da área, mas seu movimento foi interceptado por Da Silva, do Aquidauanense. O corte mal sucedido acabou funcionando como uma assistência para Tiziu, que, com um toque preciso na meia lua, disparou um chute no canto direito do goleiro do Azulão, deixando-o sem chances de defesa.



Com este resultado, a Portuguesa avança para as semifinais, onde enfrentará o Operário em busca de um lugar na grande final do campeonato.