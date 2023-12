Aquidauanense define seu caminho no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024

O Aquidauanense marcou presença no encontro realizado nesta terça-feira (5) / @viniciuseduardoms

O Conselho Arbitral do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024 - Série A definiu os rumos e grupos para a aguardada competição anual. O Aquidauanense marcou presença no encontro realizado nesta terça-feira (5) no Hotel Internacional, em Campo Grande, ao lado de representantes de clubes como Costa Rica EC, Operário FC, Ivinhema FC, Novo FC, Dourados AC, além dos estreantes da primeira divisão, Corumbaense FC, AA Portuguesa e Náutico FC - este último, pela primeira vez na elite do estadual. Apenas o Coxim AC não teve representantes presentes no evento.

Presidido por Francisco Cezário, presidente da Federação, e Marco Tavares, vice-presidente e coordenador de competições da entidade, o encontro focou na definição do regulamento para o aguardado campeonato e abordou também a potencial participação da TVE na transmissão dos jogos para todo o Estado. Além disso, Marco Tavares esclareceu dúvidas em relação à nova Lei Geral do Esporte, abrindo espaço para discussões fundamentais para o desenvolvimento e cumprimento das normativas esportivas.

O Aquidauanense foi integrado ao Grupo B da competição, composto por times de peso como Corumbaense, DAC, Ivinhema e Novo. Enquanto isso, o Grupo A traz nomes como Costa Rica, Coxim, Náutico, Operário e Portuguesa.

O formato da competição segue a estrutura da edição 2023, com os dez clubes divididos em dois grupos na fase inicial. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, permitindo que todos os times se enfrentem dentro das chaves. Os quatro melhores de cada grupo avançarão para as quartas de final, enquanto os lanternas de cada grupo enfrentarão o rebaixamento para a Série B, mantendo a tensão e competitividade ao longo da temporada.

Com expectativas elevadas e a confirmação dos grupos e regulamentos, os fãs do futebol sul-mato-grossense já aguardam ansiosamente o pontapé inicial desta edição, que promete ser repleta de emoções e grandes disputas nos gramados do estado.