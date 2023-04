Aquidauanense denuncia irregularidade e final do Estadual fica em xeque

Camisa do Aquidauanense / Vinicius Eduardo

Uma reviravolta abalou o Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul às vésperas do primeiro jogo da final entre Operário e Costa Rica. O Tribunal de Justiça determinou a paralisação da competição devido a uma possível irregularidade envolvendo o Novo, clube sediado em Sidrolândia.

A denúncia partiu do Aquidauanense e ganhou o apoio de outros clubes, como o Operário de Caarapó, que busca evitar o rebaixamento caso o Novo seja punido. Os clubes alegam que o Novo teria inscrito o jogador Lisandro fora do prazo estipulado no regulamento. O atleta apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 17 de março, apenas dois dias antes da última rodada da primeira fase, como determina o regulamento. No entanto, ele não teria sido devidamente inscrito no campeonato e teria atuado em 19 de março contra o Ivinhema, configurando assim a irregularidade.

Caso o Novo seja considerado culpado, o clube poderá perder o ponto conquistado na partida contra o Ivinhema, além de três pontos por jogo em que Lisandro atuou irregularmente. A situação coloca em xeque o resultado da primeira fase e pode ter impacto direto nas equipes que estão disputando a final.

Operário e Costa Rica estão na final do Estadual - Foto: Divulgação

O Tribunal de Justiça ainda não marcou a data do julgamento, mas, enquanto isso, determinou a suspensão da competição, que já se encontra na fase decisiva. A decisão causou surpresa e indignação entre os times e torcedores, que aguardavam ansiosamente a final do Estadual. Agora, resta aguardar o desenrolar dos acontecimentos e as decisões do tribunal para saber como o desfecho dessa polêmica afetará o resultado final do campeonato.