Aquidauanense é campeão brasileiro de canoagem e garante vaga no Mundial

Afonso Miranda de vermelho / Divulgação

Brasília, no Distrito Federal, foi palco da consagração de Afonso Miranda, atleta aquidauanense, que conquistou o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona. Competindo na categoria adulto em uma prova de 24 km no Lago Paranoá, Afonso, que integra a categoria Júnior, demonstrou sua habilidade técnica, física e mental em uma disputa acirrada, superando um grande número de competidores.

Sua preparação para o evento foi meticulosa, com treinamentos realizados na Lagoa Comprida e no Rio Aquidauana, sob a orientação do técnico Wanderley Santos. "A disciplina nos treinos e a motivação demonstrada por Afonso foram fundamentais para essa conquista", destaca Roberto Girotto, presidente do CRA (Clube de Regatas Aquidauana).

Além do título individual, a vitória de Afonso também garantiu sua participação no Campeonato Mundial de Canoagem Maratona, que será realizado de 19 a 22 de setembro na cidade de Metkovic, na Croácia, representando o Brasil.

O CRA também celebra outro feito notável, com a segunda posição no caiaque duplo (K2), conquistada pela dupla Afonso Miranda e Kauê Seben. A presença dos atletas no Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona foi viabilizada pelo apoio da Viva Pantanal, Prefeitura Municipal de Aquidauana, FEMA (Fundação de Esportes de Aquidauana) e Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul.