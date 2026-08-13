Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Presidente da FFMS, Estevão Petrallás, ao lado dos dirigentes que participaram da reunião na sede da federação / Duda Paes/FFMS

Aquidauanense e CRA (Clube de Regatas de Aquidauana) estão entre os clubes que poderão disputar a Copa MS, competição que a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) pretende realizar entre outubro e dezembro deste ano. Os presidentes das duas equipes, Edilson Fernandes Leite, o Xandico, pelo Azulão da Princesa, e Roberto Girotto, à frente do Tricolor do Pantanal, participaram presencialmente da primeira reunião técnico-administrativa sobre o torneio, realizada nesta quarta-feira (12), na sede da entidade, em Campo Grande.

A competição ainda está em fase de organização e poderá reunir equipes que disputaram as séries A e B do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2026. A participação dos clubes, porém, ainda precisa ser formalizada.

O Aquidauanense chega à possibilidade de disputar o novo torneio após conquistar o título da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. Já o CRA integrou a Série A nesta temporada e garantiu a permanência na elite estadual para 2027.

Durante a reunião, a FFMS apresentou aos dirigentes a proposta para a realização da Copa MS. Além de Aquidauanense e CRA, representantes de São Gabriel, Pantanal, Taveirópolis e União ABC também estiveram presencialmente. De forma on-line, participaram Operário, Dourados, Naviraiense, Corumbaense e Sete de Setembro.

Neste primeiro momento, os clubes manifestaram interesse na competição, mas a definição do número de participantes depende da confirmação oficial de cada equipe. A quantidade de times será necessária para que o Departamento de Competições da FFMS possa definir o formato de disputa, regulamento, tabela e demais detalhes técnicos e administrativos.

Uma nova reunião foi marcada para a próxima quarta-feira (19). Na ocasião, os clubes deverão formalizar, por meio de assinatura, a decisão de participar ou não da Copa MS. Somente depois dessa etapa será possível confirmar o número de equipes e estabelecer o modelo da competição.

Vaga na Copa do Brasil

Além de ampliar o calendário do futebol estadual no segundo semestre, a Copa MS terá uma competição nacional em vista. O campeão garantirá a terceira vaga de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de 2027, certame com as maiores premiações financeiras do futebol brasileiro.

As outras duas vagas do estado já estão destinadas ao Operário e ao Bataguassu, campeão e vice estadual deste ano.

Com a previsão de disputa entre outubro e dezembro, a proposta é manter clubes, atletas e comissões técnicas em atividade após o encerramento das competições estaduais regulares e criar uma sequência de preparação para a temporada de 2027.

Segundo o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, a competição também pretende ampliar o calendário dos clubes e criar uma continuidade entre as disputas estaduais.

“A Copa MS é uma preparação técnica da equipe de futebol de cada clube filiado que vai participar, visando a Série A de 2027”, afirmou Petrallás durante a reunião.

Com a definição dos participantes ainda pendente, Aquidauanense e CRA aguardam a próxima reunião técnica para conhecer as condições definitivas da competição e formalizar a decisão sobre a participação.