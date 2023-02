Aquidauanense é derrotado pelo Operário AC em Caarapó

O Tigre do Vale saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo com gol de Rodrigo / Divulgação

O Aquidauanense enfrentou o Operário AC e perdeu por 2 a 1 fora de casa. O jogo aconteceu ontem (5), no estádio Carecão, em Caarapó. A disputa foi pelo grupo B do Campeonato Sul-mato-grossense 2023. O Tigre do Vale saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo com gol de Rodrigo, em um pênalti polêmico. No Segundo tempo, o Aquidauanense, jogando melhor, empatou o jogo com gol de Rene Silva. Aos 42 minutos do segundo tempo, a defesa azulina deixou o atacante Ruan do Operário AC sozinho para cabecear e garantir a vitória para os donos da casa. O Azulão agora corre atrás para buscar três pontos perdidos na competição. O próximo jogo do Aquidauanense será realizado no sábado (11) às 15h, contra Ivinhema em Aquidauana.