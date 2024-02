Aquidauanense e Ivinhema disputam hoje a liderança do grupo B

@eduardofotoms

Aquidauanense e Ivinhema disputam a liderança do Grupo B neste sábado, 03. A partida está marcada para as 15h, no Estádio Mario Pinto, no calor de Aquidauana.



O Azulão da Princesa chega a esta 3ª rodada do Campeonato Sul-mato-grossense 2024 em situação igualitária com seu adversário de hoje, o Ivinhema, ambos com 4 pontos ganhos na competição. O Aquidauanense acumula uma vitória e um empate, a mesma situação Azulão do Vale.



Para o confronto de hoje, o Aquidauanense conta a volta do atacante Ataliba ao campo.



Os ingressos estão sendo comercializados por R$ 20,00 e a meia-entrada a R$ 10,00.