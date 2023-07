Aquidauanense e Operário se enfrentam hoje nas quartas do Estadual Sub-20

Time do Aquidauanense FC / @eduardofotoms

Neste sábado, dia 22, Aquidauanense e Operário se enfrentarão no Estádio Mário Pinto, em Aquidauana, às 15h, sendo o primeiro confronto da quartas-de finais do campeonato sul-mato-grossense Sub-20.



O azulão de Aquidauana terminou a primeira fase do campeonato na segunda colocação do Grupo B. Agora, o time da casa se prepara para o confronto decisivo contra o Galo da Capital, que também ficou em segundo lugar em sua chave, o Grupo C.



A arbitragem desse importante confronto ficará a cargo de Raphael de Souza Cosmo, da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).



O ingresso para acompanhar essa disputa será um quilo de alimento não perecível.