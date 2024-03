Aquidauanense empata com a Portuguesa e deixa o confronto em aberto

Divulgação/Portuguesa

Aquidauanense empatou por 2 a 2 com a Portuguesa(MS) fora de casa neste domingo, 17, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia, valendo pela quarta-de-finais do Campeonato Sul-mato-grossense.



Quem abriu o placar foi a equipe da Portuguesa. Aos 15 minutos do 1º Tempo, a Lusa cobrou pênalti com o camisa 11 David. Deslocando o goleiro. Porém, a vantagem não durou muito tempo.



O Aquidauanense conseguiu superar a defesa do time estreante em fase de mata-mata do Estadual. Em jogada de escanteio, Paulão empatou aos 19 minutos. Na etapa final, sem gols.



Sérgio chegou aos 35 minutos finalizando forte na grande área. Porém, na etapa final, Dudu, contando com a sorte, empatou aos 37 minutos.



O resultado do empate não ajuda os times. A volta será na próxima semana no sábado (23), às 17h. O jogo será no Estádio Mario Pinto. Quem vencer avança à semifinal para enfrentar Operário ou Ivinhema. O Galo venceu a ida por 1 a 0 fora de casa.