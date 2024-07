Aquidauanense empata com a Portuguesa em casa pelo Sub-20

Reprodução / Toca aqui

Na tarde do último sábado, 06, o Aquidauanense empatou em 1 a 1 com a Portuguesa pela 5ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O jogo aconteceu no Estádio Mario Pinto, em Aquidauana.

Logo aos 16 minutos do primeiro tempo, Duca abriu o placar para os visitantes. O Aquidauanense tentou em algumas oportunidades, porém, sem sucesso.

No segundo tempo, após algumas substituições feitas pelo técnico do Azulão, Mauro Marino, o time da casa empatou com Kaio Henrique balançando as redes, fechando o placar do jogo.

O Aquidauanense jogará contra o Corumbaense no próximo sábado, 13, em Corumbá. A Portuguesa enfrentará o Comercial como visitante pela última rodada da fase de grupos. Ambos disputam a liderança do grupo A da competição.