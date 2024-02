Aquidauanense empata com o DAC com gol no final do jogo

Foto: Marcelo Berton

Na tarde desta quarta (21), Dourados Atlético Clube (DAC) e o Aquidauanense empataram em 1 a 1, no Estádio Frédis Saldivar. Confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.



O primeiro tempo da partida mostrou duas equipes determinadas, porém, ambas deixaram a desejar na finalização das jogadas, desperdiçando várias oportunidades de abrir o placar. A disputa acirrada no meio de campo não foi suficiente para que algum dos times saísse em vantagem antes do intervalo.

A rede só balançou no segundo tempo, aos 10 minutos, quando, após uma cobrança de escanteio, a defesa do Aquidauanense desviou a bola, que acabou sobrando para Flaviano. O jogador do DAC não perdeu a chance e marcou o primeiro gol da partida, colocando sua equipe na frente.

Não se dando por vencido, o Aquidauanense, sob a liderança do técnico Mauro Marino, aumentou a agressividade de seu ataque. A persistência foi recompensada aos 48 minutos do segundo tempo, quando Elvis, em um lance decisivo, conseguiu o gol de empate para o Azulão, finalizando o jogo em 1 a 1.

Apesar do empate, o DAC mantém a liderança do grupo B, somando agora 13 pontos. A equipe tem uma folga na próxima rodada, retornando ao campo no dia 2 de março para enfrentar o Novo, em Sidrolândia. Esta pausa é vista como uma oportunidade para o time se preparar e buscar manter a liderança do grupo.