Aquidauanense empata em amistoso e se prepara para Campeonato Estadual

A arquibancada estava completamente lotada / Vinicius Eduardo

O Aquidauanense empatou com Operário e o jogo terminou em 0 a 0. O amistoso aconteceu no último sábado (14), no Estádio Mario Pinto, em Aquidauana.

O ingresso foi 1 Kg de alimento não perecível.

Mauro Marino, treinador do azulão, tem está semana para efetuar ajustes no time, já que a estreia no Estadual é contra o Dourados AC no próximo final de semana fora de casa.