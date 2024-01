Aquidauanense empata fora de casa com o Novo FC

Reprodução Tv Azulão

Na tarde de ontem, 28, o Aquidauanense empatou fora de casa com o Novo FC. A partida disputada no Estádio Sotero Zarate terminou com o placar de 1 a 1.

O time da casa abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada desenvolvida pela esquerda, o lateral Bonoto realizou um belo cruzamento para Jefferson Gibran, que finalizou com sucesso para o fundo das redes.

O empate do Aquidauanense ocorreu nos momentos finais da segunda etapa. Após uma jogada bem articulada pela direita, o zagueiro Paulão recebeu a bola e acertou um chute certeiro para o fundo das redes, igualando o marcador.

Na próxima rodada, o Novo FC viajará até Dourados para enfrentar o Dourados Atlético Clube no Estádio Fredis Saldivar no domingo, 04. Por outro lado, o Aquidauanense jogará em casa contra o Ivinhema no Estádio Noroeste, buscando conquistar os três pontos, no próximo sábado, 03.