O Aquidauanense viaja até Sidrolândia para enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024. A partida ocorrerá no domingo, dia 17, ás 16h, no Estádio Sotero Zárate.

A arbitragem da partida será responsabilidade de Augusto Ortega, árbitro da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Esta será a primeira vez que o Azulão enfrenta a Portuguesa em uma competição profissional, sendo que os confrontos anteriores ocorreram apenas nas categorias de base.

O Aquidauanense se classificou para as quartas de final com uma campanha que teve 62% de aproveitamento na primeira fase, registrando 4 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota.

Por outro lado, a Portuguesa encerrou a primeira fase com 50% de aproveitamento, somando 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.

Graças à melhor campanha realizada, o Azulão tem o direito de decidir a vaga para a próxima fase em casa, no próximo final de semana.