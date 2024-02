Aquidauanense enfrenta o Dourados na tarde de hoje

Aquidauanense tem uma partida decisiva contra o Dourados AC, nesta quarta-feira, 21. O jogo será no Estádio Douradão, com o apito inicial marcado para as 15h30, partida valida pelo Campeonato Sul-mato-grossense.



A partida terá a arbitragem de Marcos Mateus Pereira (CBF), e com a assistência de Eduardo Gonçalves da Cruz (CBF) e Cleberson Pereira Mareco (FFMS), a partida promete ser acirrada.

O Dourados AC, atualmente no topo do Grupo B com impressionantes 12 pontos adquiridos em cinco jogos, entra em campo com a confiança de quem conquistou quatro vitórias nessa temporada. Com uma sequência de três vitórias consecutivas, o DAC tem a chance de ampliar sua vantagem para sete pontos sobre o Aquidauanense, caso saia vitorioso deste confronto.



O Azulão tem oito pontos até o momento, a equipe busca uma vitória ou, no mínimo, um empate para reforçar sua posição na zona de classificação e distanciar-se da zona de rebaixamento, onde Corumbaense, Ivinhema e Novo lutam contra a descida.